Завершены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика в Карелии

В Карелии искали 10-летнего мальчика. Фото: "Лиза Алерт"

В Карелии завершились поиски 10-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся 12 августа. Родители забили тревогу, ведь сын не ночевал дома. Ребенка искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Ориентировки с фотографией ребенка распространяли по всему Петрозаводску и социальным сетям.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - появилось сообщение под ориентировкой школьника в соцсетях.

Напомним, о ребенке было известно, что он одет в серо-фиолетовую толстовку, черные футболку и шорты с красными вставками, белые кеды и черно-белую кепку. С собой у мальчика была черная поясная сумка.

Сейчас со школьником все хорошо. Ребенка вернули родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Волонтеры Карелии не сообщают подробности поиска из этических соображений.