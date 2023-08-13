«Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0 и занял седьмое место в таблице РПЛ

"Зенит" победил в матче с "Факелом". Фото: ФК "Зенит"

Матч РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» прошел в Петербурге 13 августа. Победителем стала петербургская команда. Сине-бело-голубые вели с самого начала игры. В итоге, матч на стадионе «Газпром Арены» завершился со счетом 2:0. Голы забили Иван Сергеев и Густаво Мантуан.

- После четырех туров петербуржцы набрали семь очков и сейчас занимают седьмое место в таблице Мир Российской Премьер-лиги. Следующий матч команда Семака проведет в воскресенье, 20 августа. В пятом туре сине-бело-голубые в Москве сыграют со «Спартаком», - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

В этот же день, 20 августа, воронежский «Факел» встретится с «Нижним Новгородом». Команда сейчас на последнем месте в таблице. Воронежцы пока единственные, кто не набрал очков в новом сезоне РПЛ.