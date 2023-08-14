Пенсионерка попала в больницу после ночного пожара в подвале дома в центре Петербурга

В ночном пожаре в центре Петербурга сильно пострадала 94-летняя пенсионерка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральном районе Петербурга ночью 14 августа произошел пожар. Разгорелся подвал в многоквартирном доме по 3-ей Советской улице, 7. Пламя охватило площадь в 10 квадратных метров. Из-за разъярившегося огня сильно пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

- 14 августа в 02:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, 3-я Советская улица, дом 7. В 02:53 пожар ликвидировали. На месте работали четыре пожарных машины и 20 человек личного состава МЧС, - добавили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что пожар возник в церковной мастерской, а пострадавшей 94 года. Медики оценили ее состояние как тяжелое. У пенсионерки диагностировали ожоги 90% тела. Об этом пишут «Известия».