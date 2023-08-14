Порывистый ветер и тепло до +24 градусов ожидается в Петербурге 14 августа

Теплая и сухая погода ожидается в Петербурге 14 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает держаться теплая погода. Воздух в Северной столице в понедельник, 14 августа, прогреется до +24 градусов. А небо хоть периодически и будут затягивать облака, но они не принесут с собой дожди. Такой прогноз в своем Telegram-канале передал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей. Ожидается переменная облачность, без осадков. Однако на востоке области местами пройдут кратковременные дожди, - отметил синоптик.

Ветер подует с запада с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Сильных изменений в погоде во вторник, 15 августа, не предвидится. Дождей в Северной столице в этот день ожидать не стоит. А температура в этот день поднимется до +25 градусов.