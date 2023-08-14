Почти 150 незаконных мигрантов выявили в Мурино и Кудрово при проверке таксистов

Почти 150 незаконных мигрантов и около 200 нарушений ПДД выявили при проверке таксистов в Мурино и Кудрово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовую проверку таксистов провели полицейские во Всеволожском районе Ленобласти. Наряды ДПС дежурили на дорогах в Мурино и Кудрово. За один день выявили почти 150 незаконных мигрантов и порядка 200 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, семь таксистов оказались пьяны. А еще около 60 водителей заподозрили в этом, поэтому их отправили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В течение суток 22 экипажа дорожной полиции остановили для проверки более сотни автомобилей такси. В результате выявили около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Все они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности, - уточнили в ведомстве.

Также полицейские отправили 65 машин на спецстоянку. У всех них выявили признаки изменения идентификационных номеров агрегатов. Поэтому специалисты проведут экспертизу. Если подозрения подтвердятся, то владельцам автомобилей грозит уголовная ответственность.