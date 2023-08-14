Мертвого рыбака нашли на реке Свирь в Ленобласти

Тело погибшего рыбака нашли на реке Свирь в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Пять дней спасатели искали рыбака на реке Свирь недалеко от города Лодейное Поле в Ленобласти. Мужчина ушел на реку еще 7 августа и не вернулся. Спустя два дня близкие забеспокоились и обратились в экстренные службы. К сожалению, найти живым его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- В период с 9 по 13 августа спасатели проводили поиски мужчины на акватории реки Свирь. К вечеру 13 августа дежурная смена обнаружила тело рыбака, - уточнили в пресс-службе.

Лодка с мужчиной находилась посередине реки. Его тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Ранее spb.kp.ru писал, что спустя две недели поисков спасатели достали из воды тело мужчины. Инцидент произошел на Пугаревском карьере. Оказалось, что погибший утонул еще 5 августа.