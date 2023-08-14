Пожилого электрика убило током в садоводстве под Всеволожском

76-летний электрик получил смертельный разряд током при покраске трансформаторной будки под Всеволожском. Фото: Артем КИЛЬКИН

76-летний электрик красил трансформаторную будку на Центральной улице в садоводстве «Интеграл» в Ленобласти. Однако перед работами он не отключил будку от электроснабжения. Такая невнимательность привела к трагедии. Мужчина получил сильный разряд тока и умер на месте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Несчастный случай произошел около 19 часов 13 августа. Тело 76-летнего местного жителя с сильными ожогами от поражения электрическим током нашли у трансформаторной будки. Погибший работал электриком по договору оказания услуг с садоводством, - уточнил источник.

Предварительно, мужчина по собственной инициативе решил покрасить трансформаторную будку. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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