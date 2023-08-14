Пассажиры с чемоданами шли пешком до аэропорта из-за пробки на Пулковском шоссе

Пассажиры перенервничали из-за жуткой пробки на Пулковском шоссе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы, которые утром 14 августа решили отправиться в поездку на самолете, изрядно перенервничали перед прибытием в аэропорт. На Пулковском шоссе собралась огромная пробка, в которой пришлось бы потерять пару часов. Поэтому пассажиры вместе с чемоданами шли пешком до воздушной гавани.

- На Пулковском шоссе зафиксирована пробка длиной 5,1 километра. Машины стоят от Кокколевской улицы до поворота в аэропорт Пулково. В заторе можно потерять 2 часа 21 минуту. Обычно этот участок можно проехать за 10 минут, - сообщает сервис Яндекс.Карты.

Что послужило причиной пробок, пока не сообщается. Но известно, что машины стоят в обе стороны.

Помимо этого, утром наблюдалась повышенная загруженность Пискаревского проспекта. Дорожную обстановку сервис оценил на девять баллов, что на шесть баллов выше обычного.