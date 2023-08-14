Наркоманка выстрелила в полицейских через дверь квартиры в Петербурге

Наркоманка выстрелила в полицейских через дверь квартиры в Невском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 13 августа в полицию обратился петербуржец. Он рассказал, что из квартиры дома 138/2 по проспекту Обуховской Обороны доносятся женские крики. Через четыре минуты туда приехали три патрульных наряда. Однако девушка встретила полицейских отнюдь не радушно и выстрелила в них через дверь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Через час на место прибыл владелец квартиры и отдал правоохранителям ключи. Когда они зашли внутрь то выяснилось, что 24-летняя девушка была пьяна, да к тому же и под наркотиками. А в шкафу в коридоре стоял охотничий карабин «Вепрь-12».

- Девушка пояснила, что уже несколько дней живет в съемной квартире своего 43-летнего знакомого. Два дня она употребляла наркотики и алкоголь, а 13 августа приятель и его друзья ушли, заперев ее внутри. А из карабина она стреляла, чтобы только «выйти из квартиры», - передает источник.

На наркоманку составили административный протокол. Карабин изъяли. Оказалось, что оружие не зарегистрировано.