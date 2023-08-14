Двух 15-летних девочек из Адыгеи ищут в Петербурге

Двух 15-летних девочек из Майкопа ищут в Петербурге и Ленобласти. Фото: vk.com/la_adygeya

Две 15-летние девочки пропали в Республике Адыгея. Об их местонахождении ничего не известно с 10 августа. Близкие забеспокоились и обратились в экстренные службы. К поискам 12 августа подключились волонтеры. А два дня спустя появилась информация, что подростки могут находиться в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Питер» в соцсети «ВКонтакте».

- Приметы первой девочки: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. В день пропажи была одета в светлую футболку, штаны в черно-белую клетку и черные кроссовки, - говорится в ориентировке к девочке, которая находится на фотографии слева.

Рост второй девочки составляет 163 сантиметра. Она нормального телосложения, с голубыми глазами и русым цветом волос. В день пропажи была одета в бордовый сарафан, бежевую рубашку и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, позвонить на горячую линию отряда или по номеру 112.