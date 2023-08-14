Территорию института Вавилова в Петербурге застроят жилыми комплексами

Жилые комплексы хотят построить на территории института Вавилова в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жилые комплексы среднеэтажной и многоэтажной застройки хотят возвести на территории Государственного оптического института имени Вавилова в Петербурге. Речь идет о двух участках, расположенных на Биржевой линии, 8-10, литера А и Биржевой линии, 12, литера М. Такое решение приняли в комиссии по подготовке изменений в генплан города. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Учесть данную заявку в редакции комиссии, - говорится в протоколе заседания.

Комплекс из семи зданий института ранее выставили на торги. В тендере участвовала лишь одна компания - ООО «Арсенал-6». Здания общей площадью в шесть тысяч квадратных метров достались организации за 302 млн рублей.

Ранее spb.kp.ru писал, что многоэтажки хотят построить недалеко от строящейся в Петербурге «СКА Арены». Комиссия по внесению изменений в генплан города рассмотрела заявку, но отложила. Это значит, что к вопросу застройки территории вернутся позже.