Без вести пропавшего 15-летнего подростка ищут в Петербурге с 1 августа

Ребенка ищут с 1 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге без вести пропал 15-летний мальчик. Он ушел из дома еще 1 августа и с тех пор нет информации о его местонахождении. Ребенка ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своих ресурсах они разместили ориентировки с фотографией школьника.

- Рост мальчика – 165 сантиметров. Он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке с фотографией подростка.

В день исчезновения ребенок был одет в черную или белую футболку, черные штаны или голубые шорты, темно-синие кроссовки. Известно, что ребенок жил в Колпино. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски подростка.

Напомним, в Северной столице также ищут пару подростков, которые пропали в Адыгее, но могли самостоятельно добраться в Петербург.