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НовостиОбщество14 августа 2023 8:51

Петербургские депутаты предложили продлить детские выплаты до 18 лет

Депутаты уверены, что эта государственная поддержка должна распространяться на всех несовершеннолетних
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербургские депутаты предложили продлить выплату единого пособия на детей до их 18-летия.

Петербургские депутаты предложили продлить выплату единого пособия на детей до их 18-летия.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная с весны 2022 года малоимущие семьи получают выплаты на детей от восьми до 17 лет. Но как только подростку стукнет 17 лет, то по государственная поддержка исчезает. Между тем, дети в этом возрасте еще нуждаются в помощи родителей, так как не могут обеспечить себя. Поэтому депутаты законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Александр Ржаненков выступили с инициативой о продлении выплат до 18 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

- В ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость. Выплата пособия прекращается по достижении ребенком 17 лет. Но дети в период от 17 до 18 лет еще продолжают учиться и не могут работать постоянно. Поэтому сохраняют зависимое положение от родителей. А те продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию, в результате чего несут соответствующие расходы. Таким образом, лица, все еще являющиеся детьми, несправедливо лишаются части государственной материальной поддержки, - заявили авторы инициативы.

Идею уже оценила зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она поддержала инициативу, отметив, что с ее рассмотрением «не должно возникнуть вопросов».