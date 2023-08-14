Петербургские депутаты предложили продлить детские выплаты до 18 лет

Петербургские депутаты предложили продлить выплату единого пособия на детей до их 18-летия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная с весны 2022 года малоимущие семьи получают выплаты на детей от восьми до 17 лет. Но как только подростку стукнет 17 лет, то по государственная поддержка исчезает. Между тем, дети в этом возрасте еще нуждаются в помощи родителей, так как не могут обеспечить себя. Поэтому депутаты законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Александр Ржаненков выступили с инициативой о продлении выплат до 18 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

- В ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость. Выплата пособия прекращается по достижении ребенком 17 лет. Но дети в период от 17 до 18 лет еще продолжают учиться и не могут работать постоянно. Поэтому сохраняют зависимое положение от родителей. А те продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию, в результате чего несут соответствующие расходы. Таким образом, лица, все еще являющиеся детьми, несправедливо лишаются части государственной материальной поддержки, - заявили авторы инициативы.

Идею уже оценила зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она поддержала инициативу, отметив, что с ее рассмотрением «не должно возникнуть вопросов».