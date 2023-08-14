Пьяный мужчина на мотодельтаплане проломил крышу дома в Ленобласти при приземлении

Полицейские проводят проверку после жесткой посадки дельтапланериста на крышу дома в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный 36-летний водитель мотодельтаплана совершил жесткую посадку на крышу дома в садоводстве «Березка» Киришского района Ленобласти. Он не смог справиться с управлением воздушного транспорта, и тот угодил прямо на крышу одного из домов по улице Рябиновой. В результате оказался поврежден фасад, окно, а также сбита спутниковая антенна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 13 августа в полицию поступило сообщение от очевидца. Он рассказал, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ «Березка» двое летают на мотодельтаплане и есть вероятность их падения. Когда полицейские прибыли на место, то воздушный транспорт уже совершил жесткую посадку на один из домов по улице Рябиновой, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за случившегося полицейские организовали проверку. А в отношении водителя мотодельтаплана составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.