В Петербурге водителю Lexus приходили штрафы за чужой Nissan с такими же номерами

В путанице разбирались сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге водителю Lexus RX300 пришлось самостоятельно выяснять, почему ему приходят чужие штрафы. Сначала он получал документы о превышении скорости, а потом узнал о штрафе за неправильную парковку на проспекте Просвещения, куда он даже не ездил. О ситуации сообщает паблик «Дорожный инспектор» в Петербурге.

- Мужчина днем 13 августа поехал по адресу, откуда пришел штраф, и обнаружил Nissan с точно такими же государственными регистрационными знаками. Собственницей машины оказалась женщина, - сообщает источник.

Женщина объяснила, что делала номера в частной компании и, вероятно, там допустили ошибку. Она пообещала полицейским, что в ближайшее время съездит в компанию и поменяет номера на правильные.

Напомним, в Петербурге девушка устроила стрельбу по полицейским через дверь. Она проснулась в чужой квартире и не смогла разобраться, как это случилось.