Двое пьяных мужчин с пистолетом напугали жителей Невского района Петербурга

Двух пьяных дебоширов с пистолетом задержали в Невском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Невского района Петербурга утром 13 августа не на шутку испугались. Двое пьяных мужчин бегали по проспекту Обуховской обороны и агрессивно себя вели. У одного из них в руках был пистолет. Дебошир, вероятно, хотел пустить его в ход, так как целился по прохожим. Очевидцы вызвали полицию, и хулиганов увезли в отдел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В отдел полиции для разбирательства доставлены двое нетрезвых мужчин, 46 и 39 лет, которые работают водителями на заводе. В ходе досмотра у старшего нашли травматический пистолет, принадлежащий товарищу. Оружие изъяли, - уточнили в ведомстве.

В отношении обоих нарушителей порядка составили административные протоколы о хулиганстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.