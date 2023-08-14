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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:56

В Петербурге мигранта порезали ножом за отказ снизить цену за арбуз

Полицейские в Петербурге ищут преступника, ранившего продавца фруктов ножом из-за отказа снизить цену за арбуз
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину экстренно госпитализировали, преступника ищет полиция.

Мужчину экстренно госпитализировали, преступника ищет полиция.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге ищут мужчину, который чуть не убил мигранта. Преступник порезал продавца фруктов ножом, потому что тот отказался снизить цену на арбуз. Инцидент случился около восьми часов вечера 13 августа на проспекте Художников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции. Полицейскими в одноэтажном торговом павильоне с ножевым ранением живота обнаружен 46-летний продавец овощей и фруктов, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы отыскать злоумышленника. Мигранту тем временем оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в Петербурге двое мужчин с травматами пугали жителей Невского района.