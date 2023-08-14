Петербуржец лишился телевизора и микроволновки из-за квартирантки

Женщину будут судить в Петербурге за продажу бытовой техники из съемной квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Иногда сдача квартиры в аренду может неприятно закончиться для хозяина жилища. Так и произошло с петербуржцем. Он сдал квартиру с дорогостоящей техникой и мебелью 30-летней женщине из Чувашской Республики. Но та съехала через месяц, прихватив с собой телевизор, микроволновку, увлажнитель воздуха и пылесос. Позже выяснилось, что все похищенное она продала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Владельцу квартиры причинен общий ущерб в размере 110 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Петербуржец заключил договор аренды с квартиранткой. Обычно, в них прописаны условия на случай повреждения имущества. Но, вероятнее всего, женщина не стала добровольно возмещать ущерб. Поэтому в отношении нее возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества. Материалы дела с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.