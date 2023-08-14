Расписание трех автобусных маршрутов изменили в Петербурге

У трех автобусных маршрутов Петербурга изменили расписание движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге изменили расписание двух маршрутов - №1Л и №420. Они будут ездить с учетом отправления и прибытия пригородных поездов. Также изменили время отправления последнего рейса у автобуса №227, который ходит по маршруту от автобусной станции «Крестовский остров» до Арцеуловской аллеи. Теперь последний автобус будет отправляться в 00:10. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- По просьбам горожан и для их удобства скорректировано расписание двух автобусных маршрутов. Так, автобус №1Л от вокзала «Малая Ижора» в Ломоносове изменил время отправлений на 18:00 и на 21:10, - говорится в сообщении ведомства.

А первый рейс автобуса №420 будет отходить от вокзала в поселке Красная Долина в 06:40.

Ранее spb.kp.ru писал, что на восьми автобусных маршрутах - № 5, 286, 327, 332, 336, 337, 337А и 364 - с середины августа перенесут или введут остановки.