Лжесотрудники соцслужбы украли у петербургских пенсионеров более 2,8 млн рублей

В Петербурге судят участников преступной группы за кражу у пенсионеров более 2,8 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге судят 10 участников организованной преступной группы. Они с марта по август 2022 года ходили по квартирам пенсионеров и представляясь работники социальной службы, пенсионного фонда или банка. Преступники убеждали пожилых людей, что их наличные деньги нужно заменить на купюры нового образца. И пока один из подельников отвлекал владельца квартиры, другой похищал сбережения. Всего таким образом лжесотрудники обманули четыре пенсионера из Северной столицы и Чепеповца. А общий ущерб от их действий составил более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Преступники убеждали потерпевших представить наличные деньги для переписывания номеров купюр. И пока один из преступников отвлекал внимание пенсионера составлением заявления на обмен банкнот старого образца на новые, второй соучастник, оставшись в коридоре квартиры один, тайно похищал денежные средств, - уточнили в ведомстве.

Всех участников организованной группы обвинили в краже в особо крупном размере. Теперь их делом займется Петродворцовый районный суд.