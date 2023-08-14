Житель Карелии три года развращал ребенка и получил 13 лет колонии

Мужчину отправили в колонию строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Карелии вынес приговор мужчине, который целых три года развращал ребенка в Петрозаводске. С 2018 по 2021 год он жил с девочкой в одной квартире и совершал преступления против половой неприкосновенности. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- Собранные следователями следственного отдела по городу Петрозаводск СК России по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для признания 41 - летнего мужчины виновным, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил преступнику 13 лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, мужчина получил один год и три месяца ограничения свободы.

Напомним, суд в Петербурге отправил в психбольницу мужчину, который выбросил из окна собственную мать в феврале этого года. Все это время он находится в СИЗО, а 14 августа ему назначили принудительное лечение.