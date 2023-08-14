Электричка насмерть сбила мужчину в наушниках на станции «Ручьи» в Петербурге

От полученных травм мужчина умер на месте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после происшествия на железной дороге. Утром в минувшие выходные 31-летний мужчина попал под электричку на станции «Ручьи». Он не услышал сигналов машиниста из-за наушников. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Установлено, что петербуржец 1992 года рождения, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути в неположенном месте, - рассказали в ведомстве.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но это не помогло. Столкновения избежать не удалось. Мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все детали случившегося. Специалисты напоминают о правилах безопасности около железнодорожных путей.

Напомним, суд в Петербурге отправил в психбольницу мужчину, который в феврале текущего года выбросил в окно собственную мать.