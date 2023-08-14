Фото с места падения мотодельтаплана на дом в Ленобласти опубликовали в Сети

В садоводстве «Березка-2» в Ленобласти на дом упал мотодельтаплан. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Сети появилась фотография с места падения мотодельтаплана на дом в садоводстве «Березка-2». Ранее в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщали, что воздушный транспорт совершил жесткую посадку на крышу. Однако на фото видно, что мотодельтаплан лежит на территории участка. Вероятно, он просто скатился с крыши вниз. Кадр опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Напомним, что из-за падения воздушного транспорта, которым управлял пьяный мужчина, оказались повреждены фасад дома и спутниковая антенна, разбито окно. Сейчас стало известно, что также оборвана линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет.

- Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту падения мотодельтаплана, - добавили в пресс-службе.

Если проверка выявит нарушения, то ведомство примет меры прокурорского реагирования.