Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:08

Суд Петербурга признал экстремистской книгу «Осада»* Джеймса Мейсона

Петербургский суд признал экстремисткой и запретил к распространению в России книгу «Осада»* Джеймса Мейсона
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Суд Петербурга запретил к распространению в России книгу «Осада» Джеймса Мейсона.

Суд Петербурга запретил к распространению в России книгу «Осада» Джеймса Мейсона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский суд Петербурга признал экстремистским текст книги «Осада»*, которую написал Джеймс Мейсон. Также сборник запретили к распространению на территории России. А причиной для исследования текста послужило то, что в Бурятии четыре человека решили напасть на бездомных неславянской национальности. Они придерживались ультраправой идеологии, которая в том числе сформирована на основе «Осады»*. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Специалисты изучили 11 сайтов, на которых размещена информация о книге. Причем на каждой из них была ссылка на ее скачивание. Как показала экспертиза, в тексте приводится противопоставление действующей власти и революционного движения. И автор указывает, что бороться с властью можно только через революцию и террор.

- Суд признал текст книги «Осада»* под авторством Джеймса Мейсона экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ. Суд включил 11 адресов в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в России и запрещено, - говорится в решении суда.

* - признана экстремистской литературой и запрещена к распространению на территории РФ