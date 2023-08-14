Суд Петербурга признал экстремистской книгу «Осада»* Джеймса Мейсона

Суд Петербурга запретил к распространению в России книгу «Осада» Джеймса Мейсона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский суд Петербурга признал экстремистским текст книги «Осада»*, которую написал Джеймс Мейсон. Также сборник запретили к распространению на территории России. А причиной для исследования текста послужило то, что в Бурятии четыре человека решили напасть на бездомных неславянской национальности. Они придерживались ультраправой идеологии, которая в том числе сформирована на основе «Осады»*. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Специалисты изучили 11 сайтов, на которых размещена информация о книге. Причем на каждой из них была ссылка на ее скачивание. Как показала экспертиза, в тексте приводится противопоставление действующей власти и революционного движения. И автор указывает, что бороться с властью можно только через революцию и террор.

- Суд признал текст книги «Осада»* под авторством Джеймса Мейсона экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ. Суд включил 11 адресов в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в России и запрещено, - говорится в решении суда.

* - признана экстремистской литературой и запрещена к распространению на территории РФ