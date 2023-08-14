Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для путешествий осенью

Петербург стал одним из самых популярных направлений для путешествий осенью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики подсчитали, в какие города России туристы чаще покупают авиабилеты на период с сентября по ноябрь. И оказалось, что одним из самых популярных направлений для путешествий осенью стал Петербург. Он занял третью строчку в рейтинге. Первое место занял Сочи, а «серебро» досталось Москве. Об этом рассказали в сервисе tutu.

- Также в топ-10 востребованных у путешественников направлений вошли Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток, - отметили аналитики.

Примечательно, что в 2022 году рейтинг выглядел иначе. Его возглавляла Москва, а Петербург был на втором месте. А вот лидирующий сейчас Сочи год назад находился на третьей строчке. Минеральные Воды также занимали четвертую позицию. Далее по популярности шли Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Махачкала и Уфа.