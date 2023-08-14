Полиция показала видео с моментом выстрела женщины через дверь в Петербурге

Полицейские составили протокол на хулиганку. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Невского района приехали на вызов и общались через дверь с женщиной, которая была заперта в квартире. В какой-то момент она решила выстрелить. Этот момент попал на видео. Все произошло около 9 часов вечера 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Со слов задержанной, она проживает по указанному адресу несколько дней со своим знакомым, который данную квартиру снимает под найм. Около 2 дней назад в данной квартире она употребляла наркотические вещества и алкоголь, а 13 августа, проснувшись, обнаружила, что ее сожитель закрыл ее в квартире, - рассказали в ведомстве.

Охотничий карабин женщина нашла в квартире. Она выстрелил в дверь, чтобы выбраться на улицу. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники полиции составили на хулиганку административный протокол. Девушку в итоге спас сожитель, который вернулся домой с ключами.