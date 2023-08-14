Первый Предпортовый съезд продлят в Петербурге до улицы Костюшко

Новый участок дороги построят в Московском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге планируют продлить первый Предпортовый съезд в Московском районе. Теперь он будет заканчиваться на пересечении с улице Костюшко. Земельный участок для строительства дороги утвердили на рабочем совещании с членами городского правительства. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы поддерживаем застройщиков, которые вкладывают средства в развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Создание даже сравнительно небольших проездов повышает качество городской среды, особенно в новых кварталах, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новый участок появится от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Общая его протяженность составит 1,23 километра. Потом дорогу передадут в собственность Петербурга.

Новая улица необходима, чтобы водителям было удобно подъезжать к жилым кварталам, расположенным поблизости.