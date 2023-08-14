Поиски без вести пропавшей 13-летней девочки начались в Петербурге

Девочку с 12 августа ищут в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге начались поиски 13-летней девочки, которая ушла из дома в поселке Понтонный и не вернулась 12 августа. Сейчас ребенка ищут не только полицейские, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые разместили на своих ресурсах ориентировку с фотографией пропавшей.

- Рост девочки – 160 сантиметров. Она нормального телосложения, с красными волосами и серо-голубыми волосами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения школьница была одета в белую футболку, черные шорты, белые кроссовки с красными вставки. С собой у подростка была черная сумка через плечо.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей на выходных в поселке школьницы.