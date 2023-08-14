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НовостиДом. Семья14 августа 2023 15:01

Волонтеры спасали кошку, провалившуюся в вентиляцию 8-этажного дома в Петербурге

Пока специалисты переживали за питомицу, она умывалась, сидя на краю обрыва
Анастасия НУРАДИЛОВА
Кошка упала в вентиляцию. Фото: Кошкиспас

Кошка упала в вентиляцию. Фото: Кошкиспас

В Сестрорецке кошечка провалилась в вентиляцию восьмиэтажного дома. Жильцы вызвали волонтеров из «Кошкиспаса». Пушистая сидела прямо на краю обрыва и умывалась. Специалисты в это время пытались достать животное. Видео они опубликовали в своих соцсетях.

- На чердаке заявитель показал нужную шахту, закрытую крупной решеткой, и кошку, которая каким-то чудом не упала вниз, а оказалась на выступе в нескольких метрах ниже сетки, - рассказывают волонтеры.

Специалисты решили доставать кошечку удавкой. Они заранее понимали, что это опасно. Ведь если пушистая начнет дергаться, она может свалиться на восемь этажей вниз, то есть на 20 метров. К счастью, все обошлось. Питомицу подняли наверх. Кошечка не пострадала.

Напомним, петербурженка нашла в своем дворе огромный гриб диаметром в три ладошки.