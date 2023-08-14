На Васильевском острове установят 3805 знаков перед началом работы платной парковки

Платная парковка заработает 1 ноября. Фото: Комтранс Петербурга

С 1 ноября в Василеостровском районе Петербурга начнет работать платная парковка. Поэтому сейчас специалисты Комитета по транспорту готовятся к этому. На 118 улицах появятся 3805 знаков, а вдоль дороги нанесут 5864 квадратных метров белой и синей разметки. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- Контракты на проведение соответствующих работ заключены по результатам открытых конкурсных процедур Дирекцией по организации дорожного движения, подведомственной Комитету по транспорту. Также в зоне платной парковки на Васильевском острове Городским центром управления парковками будут размещены порядка 1000 информационных табличек и 80 паркоматов, - говорится в сообщении ведомства.

На Васильевском острове появится около 10 тысяч платных парковочных мест. 10 процентов из них – для инвалидов. Платную парковку сделают до Наличный улицы. На остальной территории стоянка останется бесплатной. С 1 сентября будут принимать заявки на парковочные разрешения.