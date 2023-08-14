Новые жилые кварталы и деловую зону построят в Галерной гавани Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый жилой комплекс и несколько объектов деловой инфраструктуры появятся на Васильевском острове в Петербурге. Застраивать начнут территорию Галерной гавани: от площадей Беллинсгаузена и Прибалтийской, улицы Кораблестроителей, Шкиперского протока и транспортной развязки ЗСД. Об этом говорится в протоколе комиссии по подготовке изменений в генплан Северной столицы. Проект появился на сайте профильного комитета.

– В Василеостровском районе насчитывается 13 участков общей площадью 5,9 гектара. В администрации попросили перенести их из зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территорию высотной жилой застройки, – сообщается в тексте опубликованного документа.

Кроме того, комиссия по изменению генерального плана учла еще пару заявок о переводе в деловую зону. Туда хотят перенести два участка. Площадь каждого из них равна 2,6 и 3,6 гектара.