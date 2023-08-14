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НовостиОбщество14 августа 2023 16:57

Смольный опроверг возможность застройки территории института Вавилова

Два земельных участка на Биржевой линии не будут переобустраивать под жилую зону
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный опроверг возможность застройки территории института Вавилова.

Смольный опроверг возможность застройки территории института Вавилова.

Компания «Арсенал-6» предложила правительству Петербурга переустроить два земельных участка на Биржевой линии в Василеостровском районе города на Неве. Сейчас на территории располагается Государственный оптический институт имени Вавилова. Из-за этого частной организации отказали. Об этом сообщили на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

– Наука очень важна для нашего города. Поэтому комиссия не поддержала предложение о переводе двух участков в жилую зону, – говорится в решении комиссии.

Здесь сохранят общественно-деловую зону, которую не станут застраивать жильем. Ранее сообщалось, что комплекс из семи зданий института ранее выставили на торги. В тендере участвовала лишь фирма «Арсенал-6». К слову, здания общей площадью в шесть тысяч квадратных метров достались организации за 302 миллиона рублей.