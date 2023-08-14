Смольный опроверг возможность застройки территории института Вавилова.

Компания «Арсенал-6» предложила правительству Петербурга переустроить два земельных участка на Биржевой линии в Василеостровском районе города на Неве. Сейчас на территории располагается Государственный оптический институт имени Вавилова. Из-за этого частной организации отказали. Об этом сообщили на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

– Наука очень важна для нашего города. Поэтому комиссия не поддержала предложение о переводе двух участков в жилую зону, – говорится в решении комиссии.

Здесь сохранят общественно-деловую зону, которую не станут застраивать жильем. Ранее сообщалось, что комплекс из семи зданий института ранее выставили на торги. В тендере участвовала лишь фирма «Арсенал-6». К слову, здания общей площадью в шесть тысяч квадратных метров достались организации за 302 миллиона рублей.