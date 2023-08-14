59,4% раковых опухолей обнаружили на ранних сроках в Петербурге в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге доля злокачественных новообразований, обнаруженных на ранних – первой или второй – стадиях увеличилась с 55,7 процента в 2019 году до 59,4 процента в 2023 году. Этот показатель оказался на 3,4 процента выше, чем изначально планировали в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– За четыре года в Северной столице открыли 18 центров амбулаторной онкологической помощи. В больницы и поликлиники поставили аппаратуру для проведения лучевой терапии, робот-ассистированных хирургических вмешательств, малоинвазивных операций и цифровые маммографы, – рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Кстати, за минувший год во время диспансеризации и профосмотров нашли около трех тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Более ранняя диагностика помогла снизить и показатель смертности на 8,25 процента.