567 тысяч абитуриентов приняли вузы Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подвели предварительные итоги приемной кампании в вузы на бюджет. На программы бакалавриата и специалитета подали 567 тысяч заявлений. 76 процентов из них отправили иногородние абитуриенты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города на Неве Владимир Княгинин.

– Такой высокий показатель связан с востребованностью петербургской системы профессионального образования, – сообщил чиновник в своих социальных сетях.

Он также добавил, что более пяти тысяч заявлений поступило от иностранных граждан. Кстати, в этом году конкурс на место составил в среднем 19 человек. Самыми популярными специальностями стали профессии в сфере цифровых технологий, биотехнологий, инженерии, медицины, педагогики и искусств.

В 2023 году вырос общий объем бюджетных мест. Вузы принял более 29,5 тысячи новых студентов.