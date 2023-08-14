Бастрыкину доложат о сносе исторического завода в Невском районе Петербурга. Фото: t.me/sos_spb_snos

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке из-за сноса исторического Невского завода. Накануне объект, расположенный в Невском районе Петербурга, уничтожил один из застройщиков. Градозащитники в Интернете заявили, что здание входило в специальную зону охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Северной столице Бобков предоставит главе СК предварительные результаты процессуальной проверки, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в СМИ и социальных сетях появились сообщения от активистов города на Неве. Напомним, они утверждают, что представители компании уничтожили чугунно-меднолитейную мастерскую. На территории, где она находилась еще некоторое время назад, по их словам, запрещено сносить дореволюционные постройки.