Жителя Ленобласти осудили на 12 лет строгача за убийство мигранта-должника. Фото: Артем КИЛЬКИН

55-летнего жителя Ленобласти приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство мигранта. Осужденный полтора года назад связал 24-летнего иностранца, задолжавшего квартплату, кинул в багажник, а после утопил в реке Вьюн. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– Труп погибшего мигранта нашли в Приозерском районе Ленобласти спустя полтора года, – рассказали в агентстве.

К слову, обвиняли местного жителя сразу по трем статьям: насильное похищение опасное для здоровья, самоуправство и убийство с целью скрыть другое преступление.

Напомним, что уроженец Таджикистана снимал квартиру в деревне Гарболово Всеволожского района. И задолжал 100 тысяч рублей ее хозяйке. За это его связанное тело знакомый арендодателя сбросил в акваторию реки в Ленинградской области, предварительно связав, чтобы мужчина точно не выбрался.