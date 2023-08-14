УАЗ несколько метров протащил мотоциклиста по проспекту Энгельса в Петербурге

Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на проспекте Энгельса в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Не за горами конец мотосезона, а череда ДТП с участием пилотов двухколесных коней не прекращается. Так, во второй половине дня, 14 августа, жесткая авария случилась на проспекте Энгельса. Внедорожник несколько метров протащил байкера по асфальту. Из-за этого мотоциклист серьезно пострадал. Видео и фото с места происшествия появились в телеграм-канале «Мегаполис».

– Столкновение произошло между автомобилем «УАЗ Пикап» и байком Hondа, – рассказали очевидцы в публикации.

Они добавили, что у пилота железного коня травмированы рука и нога. Из-за этого его доставили в Елизаветинскую больницу. По словам очевидцев, медики оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое. Свидетели происшествия добавили, что водитель внедорожника был пьян и даже прошел медицинское освидетельствование. Из-за этого его лишили прав.