Петербуржцы смогут увидеть звездопад Персеиды до 24 августа

Поток Персеиды можно будет увидеть до 24 августа. Фото: t.me/astrophotoboloto

Жители Петербурга и Ленобласти смогут вживую понаблюдать звездопад. Уже в эти дни они увидят на ночном небе поток Персеиды. Продлится уникальное природное явление до 24 августа. К слову, начал он появляться на небосводе уже с 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Это по-настоящему уникальная россыпь из метеоров. Падая, они сначала светятся зеленым оттенком, а затем становятся розовыми и даже оранжевыми, – добавили в пресс-службе региональной администрации.

Насладиться звездопадом можно будет, если соблюдать несколько простых правил. Зрителям уникального природного явления придется запастись терпением, выехать в районы с ясной погодой и малой засветкой. Кроме того, если появится желание сфотографировать поток потребуется штатив для камеры и режим создания серии снимков.