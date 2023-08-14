Спрос и цены на кладовки резко выросли в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге резко вырос спрос на кладовки, а за ним подскочила и цена отдельные помещения для хранения. За первые шесть месяцев 2023 года средний чек на хранилища в новостройках вырос на девять процентов. В денежном эквиваленте – примерно 105 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом пишет РБК со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group).

– Спрос на недвижимость с подвалами или цоколями вырос на треть, – цитирует издание экспертов компании.

За первое полугодие кладовку приобрел каждый 20-й покупатель квартиры в Северной столице или Ленинградской области. К слову, на рынке новой недвижимости Петербурга и округа предлагалось около 4,4 тысячи кладовых помещений. Это количество превысило уровень прошлого года на 38 процентов. Кстати, из многочисленного выбора лучше всего приобретали маленькие хранилища: от трех до пяти метров. В городе на Неве их предпочитали 80 процентов потребителей.