Иномарка на полном ходу влетела в автобус на проспекте Большевиков в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Очередное ДТП случилось с любителем проскочить на светофоре и автобусом. В этот раз в жесткую аварию попала иномарка, разъезжающая по городу, предположительно, как такси. Ее водитель вылетел на перекресток на мигающий желтый. Когда загорелся красный свет, автомобилист на полном ходу влетел в общественный транспорт. Видео появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Как иначе ехать на заказ с повышенным коэффициентом? Только не глядя по сторонам, – прокомментировал ролик с видеорегистратора один из читателей группы.

К слову, частичную вину усмотрели и в действиях водителя автобуса, который не обратил внимания на любителя быстрой и небезопасной езды. Разбираться, кто прав, кто виноват придется сотрудникам ГИБДД. Но теперь у машины экстремала раскурочена передняя часть кузова. О пострадавших информации нет.