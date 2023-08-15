Самокатчик попал под колеса легковушки на Афонской улице в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водители популярного транспорта последней мили – электросамокатов – совсем скоро могут начать праздновать вторые дни рождения. Герой едва не случившегося двойного ДТП на пересечении Афонской и Вербной улиц точно. Парень выскочил на красный сигнал светофора и оказался под колесами легкового автомобиля. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– ДТП произошло около восьми часов вечера на перекрестке в Приморском районе Петербурга, – рассказал автор публикации.

На видео с места происшествия видно, что отчаянный молодой человек решил испытать судьбу. И сперва она ему даже благоволила. Чудом он увернулся от движущегося мотоцикла, пытаясь проскочить на запрещающий свет. Но, в итоге, все-таки врезался в проезжающий в своей полосе автомобиль. На всеобщее удивление, как пишут свидетели происшествия, обошлось без пострадавших.