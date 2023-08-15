Четыре человека утонуло в водоемах Ленобласти за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жаркое лето в Петербурге и Ленобласти уносит с собой все больше местных жителей. Так, только за одну неделю – с 7 по 13 августа – спасатели вытащили четыре трупа из различных водоемов региона. Такой неутешительной статистикой поделились сотрудники поисково-спасательной службы области.

– За минувшую неделю отряды организации из разных городов привлекались к поисковым операциям 33 раза, – рассказали специалисты во вторник, 14 августа.

За это время бригады выезжали на поисково-спасательные работам в лесах целых 11 раз. Удалось сотрудникам службы спасти четырех человек, отправившихся за грибами и ягодами или на пикник с семьей.

К слову, статистика операций на водных объектах вновь оказалась выше: туда специалисты привлекались 15 раз. Найти и вернуть испуганных пострадавших в теплые дома получилось в трети случаев.