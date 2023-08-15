Кричащего танцора в порванных штанах заметили в Калининском районе Петербурга. Фото: Калининский район | Происшествия

Кричащего, словно сигнализация, мужчину в разодранной одежде заметили накануне жители Калининского района Северной столицы. Обнаружив, что у его перфоманса нашлись зрители, герой этой истории сначала начал пританцовывать, а после поспешил ретироваться со сцены. Местные домовладельцы предположили, что петербуржец употребил что-то запрещенное. Об этом сообщили в соседском сообществе ВКонтакте «Калининский район | Происшествия».

– Очередной наркоман орал на весь двор. Почему местом силы они считают именно эту территорию? – задалась вопросом одна из читательниц в комментариях под публикацией.

Конечно, кого-то произошедшее повеселило. Но автор поста обеспокоен поведением «господ под солью». По его мнению, их поведение в ситуации с проходящим мимо беспомощным ребенком может оказаться совершенно непредсказуемым.