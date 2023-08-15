В Петербурге завершены поиски двух пропавших 15-летних девочек из Адыгеи

Поиски без вести пропавших 15-летних девочек завершены в Петербурге. Фото: vk.com/la_adygeya

Завершены поиски двух 15-летних девочек, которые пропали в Республике Адыгея 10 августа. К волонтерам близкие обратились 12 августа. Сначала их искали в Майкопе, а потом поиски начались также в Петербурге и Ленобласти. Спустя три дня, 14 августа, подростков нашли. С ними все хорошо, они живы. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Питер».

- Найдены, живы, - говорится в ориентировке.

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поиске.

Напомним, что в Петербурге также ищут 15-летнего мальчика. Он пропал 1 августа в Колпино. В ориентировке говорится, что рост подростка составляет 165 сантиметров. Он худощавого телосложения с карими глазами и темно-русыми волосами. Что точно было на нем одето, неизвестно. На нем была белая или черная футболка, голубые шорты или черные штаны, темно-синие кроссовки.