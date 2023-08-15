Сухая и теплая до +24 градусов погода ожидается в Петербурге 15 августа

Теплая и сухая погода будет в Петербурге 15 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая и сухая погода продолжает держаться в Петербурге. Так, во вторник, 15 августа, осадков в Северной столице не предвидится. А температура воздуха в этот день составит от +22 до +24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня погоду в Северной столице сформирует северная периферия антициклона. В такой ситуации при переменной облачности дождей в регионе не ожидается. Температура составит от +22 до +24 градусов, а по области от +21 до +26 градусов, - указал синоптик.

Ветер подует западный, а его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 16 августа, погода в Северной столице немного изменится. Столбик термометра в этот день поднимется до +29 градусов. А во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и гроза.