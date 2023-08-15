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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:57

1,5-летняя девочка разбила голову после падения из окна в Ленобласти

1,5-летнюю девочку увезли в больницу с двумя переломами теменной кости после падения из окна в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
1,5-годовалую девочку увезли в больницу с разбитой головой после падения из окна дома в Ленобласти.

1,5-годовалую девочку увезли в больницу с разбитой головой после падения из окна дома в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полуторагодовалая девочка оказалась в больнице с разбитой головой после падения из окна первого этажа. Все произошло днем 14 августа в доме на Загородном шоссе в городе Любань в Ленобласти. Оказалось, что мать ушла в магазин, а присматривать за дочерью оставила другого несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочку госпитализировали в Гатчинскую межрайонную больницу в состоянии средней степени тяжести, с ушибом головного мозга, линейным переломом правой и левой теменной кости, - передает источник.

Уже в больнице выяснилось, что у малышки есть сопутствующие заболевания – ветрянка и пневмоцефалия, это когда воздух скапливается внутри черепа. Поэтому девочку срочно перевели в детскую городскую больницу.

По данным источника, семья находится на учете в службе по делам несовершеннолетних.