Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:21

Петербуржец во время пьяной ссоры до смерти избил знакомую

Мужчина до смерти избил и запинал знакомую во время застолья в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржца обвинили в убийстве знакомой после застолья.

Петербуржца обвинили в убийстве знакомой после застолья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная встреча двух знакомых закончилась убийством. 37-летний петербуржец пришел в гости к 39-летней подруге, проживающей на Яхтенной улице. Они мирно разговаривали и выпивали алкоголь. Однако в какой-то момент под градусом спиртного накал беседы вырос. Ссора привела к тому, что мужчина набросился на хозяйку жилища и до смерти ее избил. Тело женщины нашли 29 июля в ее квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- В ходе внезапно возникшей ссоры во время распития спиртных напитков мужчина руками и ногами жестоко избил знакомую. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Гостя погибшей задержали. Оказалось, что он уже имеет судимости. Мужчине выдвинули обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.