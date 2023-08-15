Петербуржец во время пьяной ссоры до смерти избил знакомую

Петербуржца обвинили в убийстве знакомой после застолья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная встреча двух знакомых закончилась убийством. 37-летний петербуржец пришел в гости к 39-летней подруге, проживающей на Яхтенной улице. Они мирно разговаривали и выпивали алкоголь. Однако в какой-то момент под градусом спиртного накал беседы вырос. Ссора привела к тому, что мужчина набросился на хозяйку жилища и до смерти ее избил. Тело женщины нашли 29 июля в ее квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- В ходе внезапно возникшей ссоры во время распития спиртных напитков мужчина руками и ногами жестоко избил знакомую. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Гостя погибшей задержали. Оказалось, что он уже имеет судимости. Мужчине выдвинули обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.