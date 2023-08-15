Годовалый малыш обварился кипятком и попал в больницу в Петербурге

Малыша госпитализировали в больницу с ожогами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приморском районе Петербурга годовалый малыш получил серьезные ожоги. Ребенка госпитализировали в детскую больницу №1 из квартиры на Туристской улице. Инцидент произошел 14 августа около девяти часов вечера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Родители мальчика отвлеклись, и ребенок опрокинул на себя емкость с горячей водой, - рассказал источник.

Кроху госпитализировали с термическими ожогами лица, плеч, груди и живота второй и третьей степени. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое и поместили его в реанимацию. Кипяток обжег десять процентов тела малыша.

О семье, в которой жил ребенок, известно, что она благополучная. Ни на каких учетах не состоит.

Напомним, полуторагодовалая малышка разбила голову, выпав из окна в Ленобласти. Мать ушла в магазин, а присмотреть за девочкой попросила второго ребенка.