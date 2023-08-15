Пятимесячный ребенок умер в Петербурге, пока родители выпивали в соседней комнате

Мертвого пятимесячного мальчика нашли в квартире в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодые родители решили провести воскресный вечер в компании алкоголя. Они уложили своего пятимесячного сына спать и ушли выпивать в соседнюю комнату. А когда в 5:15 14 августа 19-летняя мать зашла проведать ребенка, оказалось, что он не дышит. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Труп грудничка обнаружили 14 августа в шестом часу утра в отдельной двухкомнатной квартире на улице Карбышева. Прибывшей бригадой скорой помощи была констатирована смерть мальчика. Труп направлен в морг для установления причины смерти, - добавил источник.

По информации издания, мать погибшего малыша ранее была судима за кражу и получила условный срок. Кроме того, ее поставили на профилактический учет в полиции за неподобающее исполнение своих родительских обязанностей. А 23-летний отец имеет судимость за грабеж, а также несколько приводов за угрозу убийством, рукоприкладство и кражу. На родителей составили административные протоколы и поместили в камеру.