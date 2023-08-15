Александр Бельский выразил соболезнования после жуткого пожара на заправке в Дагестане

Пожар начался вечером 14 августа. Фото: МЧС Дагестана

Александр Бельский от имени Законодательного собрания Петербурга выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при пожаре на заправке в Махачкале. Напомним, страшная трагедия произошла 14 августа в Дагестане. Более 100 человек получили травмы, более 30 погибли.

- От имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и жителей города выражаю глубокие соболезнования. Северная столица разделяет боль каждой семьи, которая лично столкнулась с горем. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал Бельский в своем телеграмм-канале.

Напомним, пламя распространилось на территории площадью 600 квадратных метров. С огнем на заправке в Махачкале боролись почти 70 спасателей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге годовалый малыш попал в больницу с сильными ожогами. Он опрокинул на себя емкость с кипятком. Состояние мальчика оценили как тяжелое. Его поместили в реанимацию.